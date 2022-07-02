高雄市長陳其邁率水利局團隊及區公所，會同立委邱議瑩、議員張勝富等人，視察舊鐵橋濕地公園改善工程，並於聽取水利局簡報後，指示舊鐵橋濕地公園除了是大樹地區市民相當重要的休憩場所，更是地方級重要濕地，針對溼地公園改善工程應積極趕辦，強化休閒旅遊環境，活絡周邊商家觀光消費。

陳其邁表示，今天到舊鐵橋人工濕地公園來視察，因為這對地方來講是非常重要的歷史記憶，與民眾休閒生活的地方，在舊鐵橋，文化協會志工共同的努力，一草一木都是他們用心呵護、維護、管理，所以市府也特別增列約700萬的預算，希望能夠把公園做更好，這是一個好的模式，由民間跟政府合作，藉由在地力量，來創造一個更優質的環境，同時也能夠讓很多觀光客可以來這裡，到舊鐵橋走走。

陳其邁說，大樹舊鐵橋這裡也包括三和瓦窯和鳳梨工場，也跟高雄東九區的觀光緊密的結合，所以來這裡一兼二顧，摸蛤仔兼洗褲，還可以順便買到最好的玉荷包和金鑽鳳梨，不只在台灣是非常好的農產品，是享譽全球，大家非常喜歡吃大樹的水果，順便來這裡有一個生態文化觀光之旅，是非常適合的。

高雄市水利局表示，舊鐵橋濕地公園主要開放區域有天空步道、棒球場、大草原及假日市場等，可以提供民眾假日休閒，進行露營、野餐等親子活動的好所在，每年吸引遊客超過12萬人次，市府觀光公車大樹祈福線，串連鄰近的鳳梨工場、姑山倉庫及佛光山等，到此一遊也可以體會大樹美麗風光景緻。

水利局指出，過去保護區內因保護特殊樹種及鳥類，採低度開放，惟後續外來種（如銀合歡）生長茂盛，強勢物種對於生態環境已經產生影響，未來2年水利局預計投入1000萬經費辦理維護及場域功能提升，將原本的生態水域進行重建，並將步道系統重整，讓區內環境更優美，更能升化生態環境教育場域，民眾除了可以享有更舒適的自然環境外，更能貼近及認識當地的生態物種，極富教育意義。

水利局強調，大樹舊鐵橋協會志工長期投入環境維護，已成為優質場域，在今年更與高雄市野鳥協會簽訂環境場域的營造認養計畫，來增加生態環境教育的環境加值，相信在市府同仁及民間團體的努力下，能夠給予民眾一個更舒適更優質的休假好去處。