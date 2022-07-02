中國駐英國大使館公眾號2日消息，在香港回歸25周年之際，英國首相強森、外交發展大臣特拉斯分別發表談話和聲明，聲稱英方在中英聯合聲明下對香港居民擁有歷史責任，並繼續對中方治港政策說三道四。繼中國外交部1日駁斥後，駐英國大使館發言人重申：英方相關言論罔顧事實、顛倒是非，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人稱，必須指出，香港在英國殖民統治時期沒有民主可言，各方對此都很清楚。《中英聯合聲明》的核心要義是中國恢復對香港行使主權，沒有賦予英方在香港回歸後對香港承擔任何責任。英方反覆拿《中英聯合聲明》說事，妄議中方治港政策，操弄英國國民（海外）（BNO）簽證政策，本質上均是要為「反中亂港」勢力撐腰打氣，圖謀繼續禍亂香港。這絕不可能得逞。

香發言人表示，香港已回歸中國25年，香港事務純屬中國內政。奉勸英方認清現實和大勢，放下殖民主義心態，尊重中國主權和統一，停止干涉香港事務和中國內政，不要給中英關係製造新的障礙。