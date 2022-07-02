據大陸國家衛健委2日通報，統計1日全天共新增72例確診個案及196例無症狀感染者。而當日通報個案中，大部分屬於近期爆發疫情的安徽宿州市泗縣。據安徽省衛健委通報，1日新增共135例，其中本土確診34例均在宿州市泗縣，以及無症狀感染者101例，包含宿州市泗縣100例、蚌埠市固鎮縣1例。這也導致泗縣在6月29日就已發布封城措施。

由於這波疫情有向外蔓延到鄰近江蘇城市的趨勢，根據香港01報導，江蘇省單日新增本土個案達30例，當中1例屬本土確診在無錫市；另有29例屬無症狀感染者，其中無錫市有27例，南京、蘇州各1例。

無錫市疫情指揮部1日也發布通告，要求全體居民非必要不離錫，主動配合展開核酸檢測；市區居民確需離錫的，須持48小時內核酸檢測陰性證明。對拒不配合防疫工作及瞞報、謊報個人相關情況的，將嚴肅追究相應責任。

而7月1日也是上海自6月27日以來，第5日出現沒有新增個案紀錄。回顧上海市從6月24日起實現清零，當中唯有26日出現4例本土個案，打破清零記錄。