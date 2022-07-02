8月20日展出日本刀器、菸斗、打火器具等。（玉山國家公園管理處提供／張妍溱南投傳真）

8月6日展漂流木創作的彩繪雕刻作品有人物及動物。（玉山國家公園管理處提供／張妍溱南投傳真）

暑假到了，除了到山上走走避暑享呼吸森林芬多精，也可了解原住民生活文化，玉山國家公園管理處邀請布農族人花蓮縣卓清村長何成忠，分享個人布農文物收藏及創作，開箱小物包括，石板屋、守望台還有布農族人使用的竹弓琴，等比例縮小版的模型，彷彿置身於布農村莊，活動至8月20日止。

玉山國家公園管理處表示，暑假期間自7月至8月期間，舉行人文生態講座活動「Diluk的布農珍藏小物」，邀請布農族人何成忠村長（布農族名簡稱Diluk Isingkaunan），展出他個人的文物收藏，並介紹早期布農族生活文化及使用的器具。

玉山國家公園管理處指出，為傳遞布農族習俗與文化傳承使命，布農族木雕作品皆以人像或動物為主，憑著小時記憶是創作的來源，呈現布農族早期的傳說故事與傳統生活智慧。除雕刻布農族文化特色之外，解說員並訴說過去父親傳述日治時期的歷史故事。

據了解，布農族人花蓮縣卓清村長何成忠，為人和藹可親，不僅是「熱血村長」為村民服務相當熱心，也很熱愛收藏各式各樣文物，是一位自由文物收藏家及創作家，這次將親自以互動方式導覽分享，生動有趣。

玉山國家公園管理處指出，7月9日等比例縮小版布農族石板屋模型，介紹族人以傳統技術建造石板屋，搭守望台、寢室、廚房、庭院等；7月23日布農竹弓琴介紹；8月6日展漂流木創作的彩繪雕刻作品有人物及動物，8月20日展出日本刀器、菸斗、打火器具等。