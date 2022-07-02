新店兇殺！房仲持刀狂砍同事 3人中刀送醫 13:012022/07/02 中時 李奇叡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市新店區中央路上某房仲公司今（2）日中午發生砍人事件。（警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新店區中央路上某房仲公司今（2）日中午發生砍人事件，目前已知3人中刀，送至新店耕莘醫院救治，皆無大礙，詳情仍待警方進一步釐清。 初步了解，男性嫌犯疑因被辭退，和同事爆發口角糾紛，而後情緒失控，隨手拿取附近的水果折疊刀揮舞，造成1男2女分別胸口、手臂以及手指受傷。 警消獲報後趕抵現場，目前受傷3人皆被送往耕莘醫院救治，傷勢無大礙，犯嫌也被帶回江陵派出所偵辦，詳情仍待進一步釐清。 #3人 #房仲 #中刀 #無大礙 #詳情 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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