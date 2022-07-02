新北市新店區中央路上某房仲公司今（2）日中午發生砍人事件，目前已知3人中刀，送至新店耕莘醫院救治，皆無大礙，詳情仍待警方進一步釐清。

初步了解，男性嫌犯疑因被辭退，和同事爆發口角糾紛，而後情緒失控，隨手拿取附近的水果折疊刀揮舞，造成1男2女分別胸口、手臂以及手指受傷。

警消獲報後趕抵現場，目前受傷3人皆被送往耕莘醫院救治，傷勢無大礙，犯嫌也被帶回江陵派出所偵辦，詳情仍待進一步釐清。