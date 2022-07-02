「小鳳飛飛」方寧是鳳飛飛資深歌迷，演唱時的真情流露感動眾人。（華視提供）

方寧（左起）、張秀卿、浩子、蕭煌奇、曹雅雯、法蘭模仿鳳飛飛招牌動作。（華視提供）

有「庶民歌后」、「帽子歌后」之稱的鳳飛飛發行近百張專輯，連續獲得9屆金嗓獎最受歡迎女歌手獎，也是唯一一位同年獲得金曲獎、金鐘獎特別貢獻獎的藝人，更是繼鄧麗君、洪一峰後第三位獲得國家褒揚令的歌手，是台灣一代歌壇傳奇人物。今年適逢鳳飛飛逝世十週年，華視、公視台語台《上奅台灣歌2.0經典傳奇》本周特別推出「飛常經典-鳳飛飛傳奇」特輯，邀請張秀卿、方寧與法蘭演唱多首經典歌曲向歌后致敬。主持人蕭煌奇、浩子、曹雅雯也和來賓們組成「上奅阿卡貝拉團」，用純人聲合唱 (A cappella)的方式演唱＜阮若打開心內門窗＞，沒想到幾人才剛開口唱幾個音，張秀卿就馬上喊等一下，向浩子說：「怪怪的，你應該是老鼠屎吧！」

有「小鳳飛飛」之稱的方寧是資深歌迷，從小就愛看鳳飛飛主持的節目，蒐集鳳飛飛的照片、黑膠、卡夾、書報雜誌等，長大後跟著鳳飛飛的演唱會到處跑，自2013年開始至今舉辦多場向鳳飛飛致敬演唱會，自己籌錢出資，並訂製全套表演服裝，累積花費超過500萬，她感性地說：「辦演唱會不全然是紀念鳳姊，她一直都存在我心中，談不上為她做什麼，我是為了懷念小時後她帶給我的影響」。方寧在節目中深情演繹了鳳飛飛的經典歌曲＜想要跟你飛＞，唱出對偶像的思念，讓曹雅雯在一旁聽了感動了眼眶。

台語歌后張秀卿回憶起第一次見到鳳飛飛的情景，她開玩笑說：「我還沒有看到她，就先聞到她巨星的味道！」 還得意地說起，鳳飛飛誇獎她是模仿她最像的一位，當時剛出道的張秀卿開心地緊緊摟著鳳飛飛不放，直到鳳飛飛說：「好了，好了，我要去錄影了」，她才捨不得鬆手！節目中她和方寧PK模仿鳳飛飛說話的語調與神情，卻因為太搞笑，被浩子虧說：「你還是模仿葉璦菱就好！」不甘示弱的她演唱＜六月茉莉＞與＜鑼聲若響＞拿出模仿實力向偶像致敬。獲得「金馬獎最佳原創電影歌曲獎」的創作歌手法蘭，也因為父母喜愛鳳飛飛的音樂，而對這位一代巨星有著一份憧憬，特地以新爵士的方式演唱＜情字這條路＞，獲得好評！

全新一季《上奅台灣歌2.0經典傳奇》將解密臺灣百年歌謠的不老傳奇，邀約流行歌壇老將前輩，以及新生代實力歌手，由主持人與不同世代歌手共聚一堂，介紹一脈相傳經典的台語代表歌曲，並訴說不同年代的歌曲故事與流行觀點，透過精心編曲注入不同音樂世代的想法、全新改編賦予經典歌謠嶄新的元素及生命。精彩的節目內容敬請鎖定由「二王一后」蕭煌奇、浩子、曹雅雯攜手主持的《上奅台灣歌2.0經典傳奇》，於每周六晚間8點在公視台語台、每周日晚間8點在華視主頻首播。