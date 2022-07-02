資深媒體人陳文茜2019年罹患肺腺癌初期，雖動手術切除腫瘤並接受治療，但身體仍屢出狀況，日前更透露除了每天要吃半碗藥之外，血氧濃度更不足85，不禁感嘆：「活不好，死不了」，沒想到今天(2日)凌晨竟發文詢問網友：「我該活下去嗎」，讓所有人擔憂不已。

陳文茜表示媒體不時關心身體狀況，但標題總有「死亡」等字眼，讓友人一度以為她的生命即將走到盡頭，不忘自嘲：「萬一我的運氣太好了，又活個五年、十年⋯⋯這樣的關懷，使我有點兒尷尬，如果你們還見到我活著，這算不算詐欺」，接著表示未來病情有2種可能，像是腦部罕見重病延遲治療至少四年以上，腎上腺、甲狀腺萎縮，免疫系統可能不攻擊腦部改轉至其他器官，另一種可能就是繼續攻擊腦下垂體使其持續腫脹，最後壓迫心肺功能，導致生命就此結束。

陳文茜發文詢問網友「我該活下去嗎」，讓所有人擔憂不已。(文茜的世界周報 Sisy's World News臉書)

陳文茜回憶起去年病情逐漸惡化，不僅下半身腫脹、微血管破裂，腳盤更如墨石般黑紫色。試著各種另類療法的她，還因此臥床近三個月，甚至莫名連續休克數次，有次更昏迷不醒長達八分鐘才醒過來，為了不想活在驚恐中，她表示已經寫完遺囑，內容已對狗孩子的去處及財產捐贈對象做好交代。

陳文茜之前曾透露不想再飽受病痛折磨，曾一度想要解脫，好在助理不斷鼓勵下，才找回抵抗病魔的意志力，雖然身體依尚未完全好轉，但已經開始學著讓自己好好活著，連吃藥都有儀式感，更對同樣生病的人們喊話：「只有知道生命不長的人，才能如此專注地飛行生命」。