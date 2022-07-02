無任所大使林佳龍積極爭取民進黨台北市長提名，日前「仇恨值」說被指影射衛福部長陳時中，林昨天表示已致電、簡訊致歉，疑似遭「已讀不回」；但陳說，他檢視手機，真的沒有接到電話、簡訊或LINE訊息；不過兩人終於通上電話了，並說，「兩人都是性情中人」。

據了解，林佳龍與陳時中昨天在媒體新聞曝光後，通上電話了；知情人士說，就是老朋友聊天，彼此關心，互相打氣，不是什麼大事；還提到，兩人都是性情中人，不會糾纏在小事上。

日前林佳龍受訪提到，民進黨若派出「仇恨值高」的人選，容易促成敵營操作「棄保」；而「仇恨值」很高被指影射陳時中；林佳龍解釋是誤會，會致電陳時中。

他說，有打給陳時中，但陳沒有接，他就留言；被問到簡訊寫什麼？他說，「簡訊跟他說，陳部長收信平安，很抱歉有些發言引起你的困擾，然後再說些說明」。

被問到有回嗎？他說，目前還沒有收到簡訊回覆；媒體追問，「被已讀不回？」他笑說，應該有讀到啦，平常就很熟，簡訊會再聯絡。會再繼續打電話，「他簡訊已經讀了，他也忙，擔任指揮官，責任重大，我下午給他電話」。

不過昨天陳時中受訪表示，這幾天真的沒有接到林大使的電話、簡訊或LINE訊息，但相信林大使沒有惡意、也不覺得困擾，「大家都是好朋友，也請林大使也不要放在心上」。