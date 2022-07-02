民進黨2024將派誰出征總統大位，引發各界關注。前副總統陳建仁被視為熱門人選，但他近期受訪多次表示「完全沒有2024大選的規劃」，港媒評論解讀，此話背後大有玄機，不僅讓桃園市市長鄭文燦似又「敗部復活」，「正國會」龍頭交通部前部長林佳龍、行政院院長蘇貞昌也都被傳出，有意角逐提名，再加上呼聲本就很高的副總統賴清德，綠營2024人選恐跌破眼鏡。

香港媒體《中評社》今日（2）評論指出，陳建仁的一舉一動，牽動著民進黨2024卡位戰的變化。陳去年底在總統蔡英文推薦下加入民進黨，且曝光度大增，被視為蔡出手「卡賴」；陳日前受訪，也自爆賴清德曾直接問他是否要選2024，顯見賴的擔憂，也引發外界對綠營內部的討論。

評論分析，科學家出身的陳建仁過去鮮有政治性動作，近期卻自爆賴清德問他是否要選2024，又受訪談選舉，種種動作都很不尋常，無高層授意的可能性極低；至於陳主動提到「完全沒有2024大選的規劃」，則顯然是蔡英文要安撫賴，以避免2024競爭過早白熱化的動作，目的是防止黨內派系火拚影響到年底縣市長選舉。

不僅如此，評論指出，除了陳建仁，鄭文燦、林佳龍也都是狠角色，特別是鄭若坐上行政院長位子，手握龐大行政資源，才是賴清德最強的對手；另外傳出蘇貞昌也還有心攻大位，且蘇身為綠營任期最長的行政院長，如同一顆「卡住閣揆大位的石頭」，蔡英文若要他下來換中生代上去，勢必要花一番功夫，須有些交換條件，這些人都為綠營2024人選埋下變數。