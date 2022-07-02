印度女將辛度（PV Sindhu）在馬來西亞公開賽8強敗給戴資穎，這次其實沒輸太慘，辛度還拿下首局，但整體對戰成績5勝16負相當難看，其中9次是直落二被解決。《印度快報》指出辛度對陣戴資穎吞下6連敗，稱為戴資穎為「辛度的剋星」。

辛度最近一次打贏戴資穎要追溯到2019年世錦賽，那場8強戰辛度先敗後勝，辛苦殺退戴資穎。雖然辛度接著擊敗陳雨菲、奧原希望而摘下冠軍，不過該報認為打贏戴資穎那場才是辛度生涯表現最棒的一場比賽。

然而近期連續6場的失利讓情勢愈來愈糟，辛度即使拿出全部力量，發揮最大的侵略性，再加上Park針對戴資穎制定的策略，結果完全無用。辛度似乎再看不到打贏戴資穎的可能，該報擔憂這恐怕是一種不可逆的變化，戴資穎已經成為辛度的剋星，把她玩弄於股掌之上。

此戰辛度抓住戴資穎立腳不穩的時機（據戴資穎本人所說，起初對整個風向沒掌握好）成功拿下首局。第2局中途戴資穎失誤較多，讓辛度看似有機可趁，但戴資穎及時又切回到輾壓辛度的模式。該報指出辛度缺乏B計畫，或是B計畫沒有效果，她連續失利的6場都有一個共同缺失的環節，需要教練去設法解決。