台北捷運因疫情虧損嚴重，因此從廣告刊登想辦法增加財源。北市議員陳怡君今指出，近日接獲民眾陳情，北捷竟開放座椅背讓廠商張貼廣告，像電線桿亂張貼廣告一樣不美觀，痛批市府根本想錢想瘋了。對此台北捷運公司表示，廣告朝向更多元更活潑方式呈現，歡迎民眾踴躍搭乘。

台北市議員陳怡君指出，近日有捷運通勤族反映，部份列車偷偷的新增搶錢廣告，且不惜破壞車廂美學，在列車椅背上貼上像貼紙的小廣告，該廣告原本是要給乘客觀看的，結果乘客一進車廂坐在位置上，正好遮蓋住廣告，形成「滿車看不到、空車無人看」最沒創意又無效益的廣告。

陳怡君補充，由於廣告版面太小，有些紅色的告示廣告貼在椅背，還會讓長輩質疑座椅椅背警示有問題無法乘坐，這樣的混淆視聽讓長輩感到困擾。最後建議台北捷運公司，關於大眾運輸的廣告行銷，國外有很多富創意的做法，市府不要把捷運座椅當電線桿亂張貼廣告，也呼籲應該拿出真正的創意來說服受眾。

對此台北捷運公司回應，每月向廣告代理商收取固定租金，約1150萬到1200萬，列車椅背貼為廣告廠商依契約規定設置，一列車約張貼250張椅背廣告靜電貼膜，目前共有13列車上刊，檔期至7月底，「捷運廣告朝向更多元更活潑方式呈現，歡迎民眾踴躍搭乘」。