2日縣府舉行開幕典禮，請來專業的「水上鋼鐵人」助陣，縣長王惠美表示，慶安水道水域平靜又安全，長達4000公尺的水道，歡迎大家來體驗。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

王惠美表示，慶安水道水域平靜又安全，周邊還有美麗的潮間帶、白色海豚屋等，都吸引民眾朝聖。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

縣府表示，歡迎SUP玩家帶著自己的裝備下水，希望能將慶安水道發展成縣內重要的水域遊憩場地。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

彰化也有水樂園！彰化縣自然生態教育中心，今年暑假將在慶安水道舉辦SUP(立式划槳)、獨木舟等水上體驗活動，還有精彩刺激的水上摩托車表演，2日縣府舉行開幕典禮，請來專業的「水上鋼鐵人」助陣，縣長王惠美表示，慶安水道水域平靜又安全，長達4000公尺的水道，歡迎大家來體驗。

疫情趨緩民眾喜迎暑假的到來，各地旅遊景點開始湧入人潮，彰化縣政府獲得海委會補助，在伸港鄉慶安水道舉辦「彰濱~海FUN一夏」慶安水樂園活動，現場將有來自全台各地的SUP、獨木舟、水上摩托車到慶安水道玩水。

王惠美表示，慶安水道水域平靜又安全，周邊還有美麗的潮間帶、白色海豚屋等，都吸引民眾朝聖，感謝在地企業捐贈25艘的獨木舟，縣府也規劃為期一個月的活動，每逢假日鄉親都能夠到慶安水道玩水，親近海洋，愛上海洋，並保護我們的海洋。

王惠美說，慶安水道除了能體驗好玩的水上活動外，在白色海豚屋內還有海洋生態特展、海洋教育體驗營、海洋廢棄物藝術創作、親子闖關、在地文創市集等；未來縣府也將打造伸港、線西、大城的自行車到，初步規劃經費約3000萬元，勢必將彰濱沿海地區打造成適合觀光休閒的風景勝地。

縣府城觀處指出，SUP是近年來最夯的戶外運動之一，深受各年寧層喜愛，慶安水域平穩適合發展水上運動，民眾能在炎炎夏日體驗玩水的樂趣，周周還有精彩的水上摩托車表演。也歡迎SUP玩家帶著自己的裝備下水，希望能將慶安水道發展成縣內重要的水域遊憩場地。