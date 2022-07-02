52歲韓團「酷龍」成員具俊曄3月8日宣布和20年前舊愛徐熙媛（大S）閃婚的消息，震驚台、韓網友，婚後他也甘願當空中飛人各地跑，近日又再度回到台灣陪伴愛妻，夫妻倆更一同現身周杰倫的聚會，而他4月中與大S的蜜月期間，不忘以「DJ KOO」的身分在台北信義區夜店「Ai Nightclub」獻出DJ秀，今（2日）凌晨，他婚後第2度在同場地表演，昨晚場外大批民眾排隊準備進場一睹新任「國民姊夫」的魅力，舞池更是擠到水洩不通。

具俊曄年近半百仍體力超好，整場又叫又跳，讓氣氛嗨到最高點。（Ai Nightclub提供）

演出結合360度環繞式LED屏幕及3D透明屏，在斥資上億華麗打造的全新元宇宙派對體驗空間，宛如身處演唱會現場，具俊曄也再次感受到觀眾們的熱情，又叫又跳並播放多首「酷龍」的代表作，讓現場氣氛嗨到最高點，表演到一半更激動到脫下外套，台下觀眾也紛紛跟著音樂擺動身姿，甚至還有鐵粉拿著大S的《美容大王》站在第一排，心情絕佳的他除了用中文感謝大家，離場時更親切地與粉絲打招呼及合照，而他還將下周六 （9日）首度挺進中台灣，在台中指標性夜店「18TC」 演出。