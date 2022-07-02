少子化衝擊，連帶讓國內高中以下師資需求大減。但國民黨智庫召集人陳學聖今天表示，教育部在師資培育端不僅未因應減招，反而逆勢增加，甚至在109學年度，創下近10年中小學師培招生名額新高，勢必將加重後續流浪教師問題。

陳學聖批評，教育部並未及早規劃師培名額逐步減招，至109學年度為止，全國共21萬3589人領有教師證，其中未能考取正式教師者共9萬3771人，比率高達43.9％，「流浪教師」已成我國師資培育政策需正視的問題。

教育部「111至126學年度各教育階段學生數預測報告」指出，未來16年我國小學至高中階段需面對生源減少的重大衝擊。

但陳學聖表示，自107學年度起，中小學師培核定招生人數卻逐年增加，109學年度培育7888人，就算扣除因雙語教學政策新增的622名師資，單年度仍高達7266名的招生名額，還是10年來最高，恐使流浪教師問題雪上加霜。

此外，近10年來小學代理教師人數翻倍成長，從100學年度的7148名，成長到109學年度的1萬3734名，占比也從7.3％增至14.2％，平均每7位小學教師就有1位代理教師。

同樣的情況也出現在中學階段，代理教師人數在100學年度為5849人，到109學年度成長為6794人，占比從11.3％增至14.6％，平均每6.8位中學教師就有1位是代理教師。

陳學聖表示，109學年度中小學代理教師共2萬528人，若再加上代課教師，流動率高的師資人數將更多，導致孩子與家長陷入需不斷適應、調整循環中。

陳學聖認為，教育部應正視當前中小學師培招生名額未因應少子女化趨勢減少，以及代理教師比率大增等問題，及早提出因應策略，別讓失衡的師資政策，犧牲了孩子的學習權益，也犧牲了師資人才的生涯發展。