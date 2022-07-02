炎熱的夏天，不少人會喝冰涼爽口的手搖飲料來降溫，其中把飲料當水喝的人更不在少數，腎臟科醫師陳彥成警告，小心這樣喝飲料，很容易把腎臟喝壞掉！特別是有腎臟疾病的患者，更是萬萬不能將冷飲當水喝，因為喝冷飲會加重口渴的感覺，越喝越多身體積水排不出去，嚴重恐影響心肺功能致死。

陳彥成在臉書發文說，腎臟病患者多患有不同程度的貧血，通常也很怕冷，只要天氣轉涼，血管收縮以後，血液循環就會變很差，除了四肢冰冷之外，嚴重時還會開始發紫，同時流經腎臟的血液量也會減少，這時腎臟功能就很難逃脫衰退的命運。

陳彥成表示，需要限水的腎臟疾病患者，像是末期腎衰竭需要洗腎的人，喝冷飲會加重口渴的感覺，越喝越多使體內積水沒辦法排出，嚴重會影響心肺功能。而腎臟病患者最不能喝的，就是含「磷」量高的冰珍珠奶茶，其他加冰塊的飲料也不適合飲用，這些都會對健康造成威脅、嚴重甚至是死亡。

陳彥成指出，初期腎臟病患者仍不宜多喝冰涼的飲料，應該喝去冰、不加糖的茶飲或檸檬水，而且切記不要一口氣就喝完，最好小口喝。另市售飲料多含有人工添加物，飲用後容易造成腎臟負擔。即使濃縮果汁也不宜喝太多，尤其是楊桃汁更應禁止，因為水果加工後的果汁，鉀與糖分含量較高，對各類腎臟病患者的健康都非常不利。

陳彥成也說，選對水果反而有強腎健體的功能。維生素C可促進鈣、鐵的吸收，協助清除體內毒素及降低血中膽固醇，增強身體免疫力，並活化腎臟功能；蘋果酸和酒石酸可幫助消化高油脂食物，同時又能幫助腎臟排出體內多餘的水分和毒素；檸檬酸可減少泌尿道結石生成，預防腎臟病，檸檬、柳丁和葡萄柚等水果都富含檸檬酸。