為提升疫後觀光餐旅產業復甦與人才需求，暨南大學昨日在校內與交通部長王國材座談時，建請交通部函轉教育部，放寬「觀光餐旅領域」系科招生名額的限制，並排除觀光餐旅相關科系總量管制措施應，當下獲得王國材同意，承諾將會與教育部溝通。

在過去的20年，觀光餐旅科系因學生數暴增，引發就業結構供過於求，引發學用落差與服務業低薪的現象。

為免學校系科設置過於傾斜，教育部參考國發會人才發展建議報告，自民國104年開始，全面停止增設餐旅領域科系（包括觀光、餐旅、餐飲、烘培、旅遊、休閒）外，過去幾年在科技大學或技術學院餐旅群之核定招收名額均等比率統一調降，並限制其他綜合大學不得高於前一學年度核定名額。

依照教育部報告，甚至近年來，提供經濟弱勢學生就讀國立大學之升學管道的「願景計畫」招生科系，亦排除觀光餐旅領域，但近3年來，因為疫情的影響，觀光餐旅科系首當其衝，恐造成人才斷鏈，對產業長遠發展不利。

教育部自110學年度起，啟動為期5年的「願景計畫」，由國立大學每年外加1000個名額，讓中低收入戶、經濟不利生以及特殊境遇家庭子女3類經濟弱勢學生優先錄取在地的國立大學，進入國家「5＋2」重點領域產業校系就讀，提供經濟弱勢學生多元升學管道及機會。可惜因為總量管制的因素，觀光餐旅產業被排除在重點領域的科系中。

暨南大學作為中彰投所有國立大學中，唯一提供「願景計畫」名額的國立大學。暨南大學校長武東星表示，暨大每年協助在地弱勢學生進入國立大學就讀的名額使用率高達95％，卻排除了學生選填觀光餐旅相關科系的機會，甚為可惜。

暨南大學EMBA校友會理事長趙洺震提到，校友會全面支持母校特別針對協助弱勢家庭子弟「願景計畫」。像是今年就透過舉辦第九届全國EMBA校際杯羽球賽的機會，號召各校的參賽者，將活動的節餘款新台幣73萬元捐贈給暨大，作為弱勢學生獎學金。

校友總會理事長胡景淵指出，樂見未來能有更多元讓高中職生進入國立綜合大學就讀的管道。他也表示，為了對於母校近來辦學的支持，校友總會每年也會捐贈百萬的獎助學金，協助母校的各項校務發展與推動。