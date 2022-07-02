一名72歲失智的朱姓老翁日前獨自外出，整整失聯3天，家屬心急如焚，警消動員大批人力搜尋，最後赫見他倒臥在離住家近3公里外的墓園草地上。雖然只是擦挫傷，還有脫水狀況，趕緊送醫檢查，所幸無大礙。

高雄小港區漢民派出所6月27日9時許，接獲家屬報案，表示72歲的朱姓老翁一早趁家人不注意，獨自外出後就沒有回家，因天氣炎熱，非常擔心他的安危，警方獲報後，不敢掉以輕心，立即通報線上各警組協助尋找，也同時調閱週遭監視器。

由於朱姓老翁患有失智症狀，行走的方向無法依常理推斷，有時候同一路段會來回行走多次，有時候會繞著某幾條道路一再繞圈打轉。因此警方除了調閱路口監視器外，也調閱民間監視器，鍥而不捨的積極追查，最後發現老翁身影，看到他從松崗街旁，一路往高鳳工家山區方向走去。

但山區路上幾乎沒有監視器，岔路繁多，詢問附近住戶及路人也沒人看見，只能靠人力徒步仔細尋找，終於在警消共同努力不懈下，於6月30日上午9點56分在孔宅六街上方的墓園旁，發現老翁倒臥在墓園草地上，身上略有擦挫傷，有脫水狀況，精神略顯疲勞，趕緊將他送往小港醫院檢查救護。

朱姓老翁被找到後完全不記得發生什麼事，女兒則表示爸爸以前曾念叨要去找祖先墳墓，可能是一直牽掛在心，才會趁家人不注意離開家門。對於能夠將父親平安尋回，家屬頻頻向警方和消防隊再三道謝。