高雄市楠梓區援中路與德中路口，昨天晚間10時有民眾發現有一名女童站在駕駛座車窗外，聲聲吶喊「媽媽對不起、拜託」，不斷向媽媽求饒，要求進入車內，民眾側錄後向警方報案，楠梓分局加昌派出所員警第一時間趕到現場，女童已在車內，該名媽媽雖然宣稱後悔，警方仍依現行法令偵處，以保護女童權益。

警方調查，昨晚10時高雄市楠梓區援中路與德中路口，一名6歲女童被母親因管教問題，將女童趕下車，女童當下跑到駕駛座車窗外，聲聲吶喊「媽媽對不起、拜託」，希望媽媽原諒，讓她上車，有民眾側錄22秒當下情況，向警方報案，警方獲報時除第一時間介入保護，到達現場時，女童已經在車內，該名媽媽說，女童因經常說謊，這次又激怒她，才會用該方式教訓她，警方當場對其勸說，教育孩子仍要用適合方法，該媽媽當下則說很後悔，員警除對該名母親實施勸導外，另依規定通報社政機關兒少保護。

警方呼籲，希望大家在教育孩子時，能多鼓勵、多給予愛，才能避免憾事」。若發現有兒童或少年受到不當對待，請在第一時間撥打113或110電話報案，落實兒少保護，避免憾事之發生，分局對該女童將結合本市網絡社政、教育、醫療等資源，提供心理諮商等服務。

高雄市社會局表示，該名媽媽因為孩子有些行為問題，為管教孩子讓該女童下車，但媽媽一直有在車上看著女童，之後就讓女童上車了，未讓孩子獨自處在危險的環境，未有違反兒少法，但管教方式不妥，後續會請社工前往關懷，提供親職教養知能。