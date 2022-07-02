2020年世界各地因疫情肆虐，經濟活動一度被迫停擺，經濟也因此開始陷入衰退。如何讓全球經濟復甦成各國關注議題，聯邦投信認為，各國紛紛推出基建改革政策來推動經濟，加上俄烏戰爭各國減少對俄羅斯石油和天然氣的依賴，因應氣候變遷的「能源轉型」、「脫碳」等環保相關基建也成推動的重心之一，並且在經濟復甦計劃中納入了更多的綠色復甦方案，推動能源轉型以及實現綠色復甦已成為全球趨勢，也為基礎建設議題相關資產創造強勁需求，並增加更多的投資機會。

基礎建設，它不再只是傳統意義上的「造橋鋪路」而已，還包含再生能源發電、5G基地台建設、智慧城市建設、電動車充電樁建置等，均是當前投資市場中最熱門的題材。而在升息環境下，基礎建設指數具有抗通膨特質。

聯邦民生基礎建設股票入息基金經理人趙家華指出，根據國際可再生能源機構（IEA）資料顯示，目前超過44個國家和歐盟承諾2050年達到淨零排放目標。此外，歐盟執委會今年5月底，推出的7500億歐元「下一代歐盟」（Next Generation EU）的綠色復甦計劃及美國的基建改革政策，該政策包含可再生能源計畫（風能、太陽能，並促進歐洲的乾淨氫能源經濟）、乾淨運輸及物流（汽車電器化）等基礎建設，也顯示各國若要達到最終目標，勢必要淘汰傳統能源改發展再生能源或電氣化，能源轉型非一蹴可及，從研發、廠房建置到管線運輸時，牽涉範圍廣泛。

趙家華更進一步分析，能源運輸管道等項目涉及龐大的初期資本支出，而且建造過程所需時間長，但油氣管道一旦建成，其運作期長達60年，且維護運輸管道成本相對較低，也意味著未來幾十年的現金收入及可發放股利相對較高，加上該產業因法規性質而與通膨連結、長約效應使現金流穩定及政策加持的成長性。

值得注意的是，趙家華表示，基礎建設股票今年以來展現抗震實力即是受惠於2050脫碳計劃牽涉到能源與產業轉型工程浩大，未來30年全球將需要花費92兆至173兆美元做能源轉型投資的利基帶動。趙家華亦指出，用於提升供給和基礎設施建設，雖然投入成本龐大但也保障未來數十年的穩定收入，在任何經濟周期的都能提供可預測的現金流和有彈性的盈利能力，建議投資人於此市場波動之際，可適當佈局基礎建設股票，提高投資勝率。