距今已有百年歷史的舊三貂嶺及三瓜子隧道，在塵封37年後經工務局3年努力，將鐵路隧道重新改造為自行車道，新北市長侯友宜今前往體驗視察，感受隧道內的自然生態、原生林相。（蔡雯如攝）

距今已有百年歷史的舊三貂嶺及三瓜子隧道，在塵封37年後經工務局3年努力，將鐵路隧道重新改造為自行車道，新北市長侯友宜今前往體驗視察，感受隧道內的自然生態、原生林相。（蔡雯如攝）

距今已有百年歷史的舊三貂嶺及三瓜子隧道，在塵封37年後經工務局3年努力，將鐵路隧道重新改造為自行車道，新北市長侯友宜今前往體驗視察，感受隧道內的自然生態、原生林相。侯友宜表示，自行車道明日將開放試營運2個月，希望掀起青春山海線低碳旅遊熱潮，帶動瑞芳、雙溪的觀光。

工務局指出，三貂嶺隧道、三瓜子隧道從1922年開通到今滿100年，其中舊三貂嶺隧道位在台鐵宜蘭支線、平溪線分岔點，總長約3.19公里，但封存已久，多年來無人使用，市府3年前著手規畫自行車道，串連猴硐至三貂嶺、牡丹至貢寮的東西兩大休憩景點，並保有大自然景觀生態，讓民眾邊騎車邊欣賞美景。

侯友宜今前往試騎體驗，沿街也向民眾介紹青春山海線特色景點，三貂嶺及三瓜子隧道採用鋼筋鋪設的自行車道，隧道內保有百年來的神秘原貌，隧道壁體因滲流的泉水，產生出獨特的鐘乳石景觀，底下的流水甚至還有小魚聚集，而三瓜子隧道盡頭因地面水窪呈現鏡面水池倒映的畫面，成為整條自行車道中最美的拍照點。

踏出隧道後，施工團隊也以全國首創鋼筋棧橋型式沿著山壁設置道路，銜接至猴三公路，民眾行走在透空的棧橋上，可欣賞美麗的基隆河景，以及周邊獨特的小森林風貌，螢火蟲、蝴蝶、青蛙及蝙蝠皆有機會在自行車道生態環境現身。

侯友宜表示，明日起至9月3日是三貂嶺隧道自行車道試體驗期，自行車道主打低碳輕旅行，為了減少交通衝擊、舒緩人潮，維持好的旅遊品質，試營運期間將進行總量管制，目前自行車道開放牡丹、三貂嶺雙邊通行，但是進入隧道至西棧橋的行程，須採牽引進行，所有遊客在試營運期間的反饋都將成為檢討、調整的參考，希望遊客用愉快、漫遊的方式，打開五感細細感受周邊生態環境。