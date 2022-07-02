陳美鳳好人緣，即使生日當天有工作在身，好友早已提前祝壽。（民視提供）

陳美鳳生日收到滿滿的祝福。（民視提供）

「最美麗歐巴桑」陳美鳳1日過生日，但她受邀擔任第33屆金曲獎頒獎人，昨已提前南下高雄做準備。但好人緣的她，身邊親友早已提前約飯局慶生，而她昨日回飯店再次收到生日驚喜，她的「小太陽」言承旭快遞紅玫瑰花束，11年來的生日他都沒缺席過，言也趁空檔視訊連線，親唱生日快樂歌祝福，讓陳美鳳又驚又喜。

正當以為驚喜告一段落，沒想到再收到公司同事送的小太陽蛋糕，陳美鳳雖不太吃甜食，但仍收到滿滿的儀式感，讓她直呼感動又難忘。

而昨日搭計程車時，陳美鳳也收到意外祝福，一開車門，司機竟有備而來用音響播生日快樂歌，原來司機聽到她和助理通電話得知她生日，陳美鳳笑說：「司機很貼心，真是開啟幸福的一天」

陳美鳳也透露為了頒獎典禮做足準備，服裝上跟林薇高訂禮服品牌LINWEI及Tiger 老師討論近一個月，造型將以深V

性感線條設計，以立體剪裁墊肩呈現氣場，價值近8位數字。

陳美鳳表示為了與以往的商演或頒獎典禮區隔，造型師特別找來「BOUCHERON」珠寶贊助的整套典雅鑽石耳環、項鍊、戒指跟腕錶，星光閃閃超過8位數字，現場更出動保全維安，她說難得有頒獎典禮回到南台灣，一定要展現滿滿的誠意。