睡眠對於健康的重要性無庸置疑，一旦睡眠不足或是睡眠品質不好，不僅增加罹患高血壓、心血管疾病、糖尿病、憂鬱和肥胖的風險，也容易使人易怒煩躁，影響人際關係。對此，營養師余朱青特別分享6種助眠的食物，讓人一覺到天亮。

余朱青在臉書粉專PO文指出，平時若是想睡卻睡不著，或是睡了一直醒，可以吃一些含礦物質鎂、鈣的食物，例如深綠色蔬菜、南瓜籽、芝蔴、小魚乾、牛奶、香蕉、堅果等。

因為「鎂」有調節神經細胞與肌肉收縮的功能，能安定情緒、消除焦慮，還可以提升血清褪黑激素，並降低有壓力賀爾蒙之稱的皮質醇，可以幫助提升睡眠品質。而「鈣」能強化神經系統，可以穩定情緒、放鬆肌肉和消除緊張感。

另外「鉀」能維護心跳規律跳動及神經健康，還可增進睡眠品質，減少夜間起床次數，可多食用一些新鮮蔬菜、瓜類、奇異果、花椰菜、黑棗等。再者，有些民眾睡不著就會滑手機，常常一滑就到天亮，看在余朱青眼裡十分不妥，因為這樣不僅會讓記憶力變差，一整天的精神也無法集中，建議民眾除了一些礦物質之外，也可以攝取富含維生素B群、色胺酸以及含有GABA（γ-氨基丁酸）的食物。

余朱青指出，維生素B群，能維持神經系統穩定，有安定情緒的功能，除了可以助眠，也能減少白天嗜睡與疲倦，還有消除煩躁與不安的功能。

面對失眠，除了上述6種營養素，也能做點運動幫助睡眠。最後余朱青提醒，咖啡因、黑巧克力、含酒精飲品、加工肉品、高脂肪的食物，容易造成脹氣，睡前應盡量避免食用。