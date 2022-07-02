台中市年1至6月空品不良日也較去年同期減少11天，顯示市府整頓空汙確有成效。(環保局提供／林欣儀台中傳真)

台中市府推動「藍天白雲行動計畫」，頗見成效，環保局下半年將持續強化推動，盼空品等級再提升。(環保局提供／林欣儀台中傳真)

台中市空氣變好了？數字會說話。市府環保局統計，今年上半年台中市PM2.5平均值為14.1微克／立方公尺、低於全國平均值，且較去年改善5.9微克；此外，今年1至6月台中市空品不良日也較去年同期減少11天，顯示市府整頓空汙確有成效，下半年將加強執行「藍天白雲行動計畫」，盼空品等級再提升。

在改善PM2.5濃度方面，環保局指出，台中市2011年1至6月的PM2.5平均濃度為38微克／立方公尺，近幾年在市府全力努力下，呈現逐年下降趨勢，今年前半年更降到14.1微克／立方公尺，較去年同期的20毫克／立方公尺、共下降了5.9毫克／立方公尺，且首度低於全國同時段平均值14.7微克／立方公尺。

而在空品不良（AQI＞100）方面，環保局說，台中市2011年1至6月的空品不良比例為49.6％、今年同期則降至3.9％，除空品不量的比例下降，空品良好的比例也同步上升中，以天數計算，今年前半年空品不良日有6天，比去年的17天減少了11天。

環保局長陳宏益強調，市府為改善空氣品質，持續推動「藍天白雲行動計畫」，經各局處與市民共同努力，終於達成台中空品的歷史新紀錄；因為每年秋冬季節受季風轉變、擴散條件變差等因素影響，中部地區容易出現空汙嚴重問題，環保局將加強執行相關政策，尤其在10月後特別留意。

陳宏益說，在解決固定大型汙染源方面，目前依循環保署新頒布的應變辦法，環保局加速研修「台中市空氣品質惡化防制措施」，江要求台電等大型固定汙染源配合減煤減排，並運用科技稽查、監控；而在移動汙染源的控管，也持續鼓勵民眾響應環保祭祀、使用益菌肥翻耕及多搭乘大眾運輸工具。