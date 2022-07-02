蔡政府執意推動雙語國家政策，近來出現不少大學中文系開辦全英語授課，被學界質疑是為了跟風，並爭取政府補助款。文化大學大眾傳播系主任王翔郁表示，看不出來中文系採英語授課的標準何在，建議官方要推雙語國家政策，「請大官當表率，先用雙語發言，用雙語發文吧！」

「我不反對英文授課，但反對沒思考過的全英授課規畫」，王翔郁指出，台灣20年前就在推全英授課，當時自己還是研究生，跟教授來台灣訪問時，有許多學校就提出來要求，協助全英文教學。

王翔郁提到，他當時就質疑：「會不會最後英文沒進步，專業也沒學好？當時政策失敗，20年後，我的疑問相同。」

王翔郁認為，英文溝通和英文教學是兩件事，用非母語教學本來就需要訓練，但卻沒看到各學校有什麼具體的規畫，只要求新老師「具英文授課能力」，但問題是如何判斷一位老師「具英文授課能力」，「國外學歷？英文試教？但恐怕許多教評委員本身就不具英文授課能力吧！」

「具英文授課能力標準是什麼？客觀依據是什麼？連標準都沒有，如何判斷？」王翔郁說，依照現況來看，什麼課適合英文授課，還是為只為滿足KPI，恐怕許多學校也說不清楚。

王翔郁分析，教育首先就是環境的營造，沒有說英文的環境，推全英授課，只是在作夢。因此，建立英語環境，培養教師全英授課能力，改善教師待遇，規畫全英模組課程，讓學生習慣用英文溝通才是正途。

論及飽受各方質疑的雙語政策，漏洞與問題百出，王翔郁直言：「政府要推雙語國家政策，請大官當表率，先用雙語發言，用雙語發文吧！」