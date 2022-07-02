被山友與漁民稱為「蒙面怪客」的吳文志獨自從事環保行動已滿10年；他的初衷，是希望用自己的方式，影響更多台灣人的心，喚醒大家愛護環境的想法。（圖/ 中央社）

被山友與漁民稱為「蒙面怪客」的吳文志獨自從事環保行動已滿10年。他說，隨地丟垃圾很簡單，卻要用好幾倍力氣撿回來，希望影響更多台灣人的心，一同守護這塊土地。

假日只到海岸邊或山林步道，或許會碰到一名蒙面男子，他時常戴上頭罩，只露出一雙眼睛，動作俐落地手持垃圾袋與夾子獨自淨灘或淨山，這個人並非搶匪，他是人稱「阿諾」的吳文志。

今年53歲，被學生取名為「阿諾」的吳文志，年輕時是體育運動競技國手，曾參加田徑十項運動比賽，同期的選手有王惠珍、古金水等人，自民國85年起在台北市某國中擔任體育教師至今。

吳文志民國91年開始首次獨自淨灘，至今已滿10年，他的臉書時常分享到全台各的淨灘或淨山的成果與心得，不變的是他從不露臉，文章下方也常有網友留言為他加油打氣。

提到首次淨灘的原因，吳文志告訴中央社記者，他當時前往新北市八里老榕碉堡前的沙灘，看見許多海漂垃圾，沙灘上布滿死魚，那時心裡便想，人類做了許多難以言喻的事情，包括他自己，讓地球在哭泣。

吳文志說，有感世界各地不斷發生各種大自然反撲現象，甚至還被預言會有世界末日，他想到先前上課時，被學生問：「老師你講那麼多愛台灣、日行一善的故事，你自己做了嗎？」當下便決定身體力行，挽起袖子淨灘。

吳文志也會到山區淨山，他說，山林步道表面上幾乎沒什麼垃圾，因為登山遊客會把垃圾丟至步道旁的邊坡下，他會在步道護欄綁上繩索，拉著繩索攀爬下邊坡後，將散落的垃圾逐一拾起，再扛著垃圾返回，攀爬難免有時腳會滑落，身體擦傷是常有的事。

至於選擇蒙面行動的原因，吳文志說明，他想用更純淨無我的心情，守護台灣這塊土地和海洋。「即便你不認識我，我也不認識你，但我們卻共同生長在這塊土地上。」

吳文志也曾被民眾質疑，撿拾垃圾是為了回收利益，他表示，自己從事淨灘與淨山，購置工具、車輛油資等費用，從未對外募款，也不會將撿來的資源回收物變賣，而是直接交給資源回收場或清潔隊。

吳文志說，他的目的是宣導環境保護，雖然時常有民眾透過不同方式聯繫表明要捐款，但他都婉拒並回應，一同參與環境保護工作，不管是自己身體力行，或是跟著團體參加，對他就是最大的鼓勵。

「我不是英雄！」吳文志強調，他的初衷，是希望用自己的方式，影響更多台灣人的心，喚醒大家愛護環境的想法，隨地丟垃圾很簡單，卻要用好幾倍的力氣去撿回來。這份任務雖然辛苦，但只要看到網友傳淨灘或淨山的照片給他，便覺得一切都值得。

荒野保護協會長年推動淨灘與淨溪行動，台中分會主秘謝玟蒨接受中央社記者電話訪時表示，最主要的目的是環境教育，藉由行動希望大家從垃圾減量做起，共同守護環境、愛護自然。

謝玟蒨表示，她相信吳文志也想藉行動，引起大眾去注意，希望大家在生活當中，從自己改變開始。謝玟蒨指出，荒野保護協會無論淨灘或淨溪行動，都會使用國際海洋廢棄物登錄表（ICC），「讓垃圾去說話」，紀錄垃圾種類數量重量，分析是生活垃圾遊憩行為、醫療與個人衛生或是漁業行為所產生的。

謝玟蒨說，希望讓數據改變政策，從源頭減量開始，宣導一次性飲料杯回收、減少塑膠提袋使用、禁用塑膠吸管等，由政府帶領民眾做好減量與分類，降低垃圾流入溪流與海洋機率。

謝玟蒨說，個人若想要盡一份心力，可以從每天外出跑步、散步運動時，攜帶一個垃圾袋，把生活周遭與活動範圍內，看到的垃圾隨手撿起帶回家，就是很棒的環保行為。

若想從事淨灘或淨溪行動，謝玟蒨提醒，海邊跟溪流都有一定風險存在，除注意潮汐、水流、天候等，撿拾垃圾時應戴手套，避免直接接觸可能受傷或感染的風險，垃圾應妥善分類，危險物品更應包裝妥當後，另外交給清潔隊處理。（編輯：郭諭儒）1110702