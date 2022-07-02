桃騎士突內切，擦撞運鈔車頭重創慘死。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃騎士突內切 擦撞運鈔車頭重創慘死

61歲蘇姓騎士今早8點多騎車行經桃園市八德區和平路前，突然向左內切，和同向的保全運鈔車發生擦撞，蘇男當場噴飛到對向車道，頭部受到重創，救護人員獲報到場已失去生命跡象，緊急送醫仍傷重不治，王姓保全駕駛酒測值為零，詳細事發原因仍待檢警釐清。

警方調查，61歲蘇姓男子騎乘機車由八德區和平路往介壽路方向騎乘，至和平路146號前T字路口，突然變換車道往左內切，與同向的運鈔車發生碰撞，機車卡在運鈔車前，但蘇男不堪撞擊，當場噴飛到對向車道，對向來車雖及時停下，蘇男仍因安全帽脫落頭部受到重創。

救護車獲報到場，蘇男已失去生命跡象，緊急送往聖保祿醫院急救仍回天乏術。警方對王姓保全駕駛實施酒測，酒測值為零，據悉運鈔車一早出發要去載運鈔票即發生車禍，車上並無鈔票。

因該路口是T字路，研判蘇男可能是要到對向車道買東西，未看到後向來車，突然內切變換車道釀禍，全案已報請桃園地檢署相驗，後續事故肇事責任將由檢警調查釐清中。