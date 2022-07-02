新冠肺炎疫情趨緩，國內今新增3萬4827例確定病例，分別為3萬4748例本土個案、79例境外移入個案，同時新增96例死亡，年齡介於40多歲～90多歲以上。

今日本土個案比昨天降2.6%，以台中市單日新增4952例居多，其次依序為新北市(4738例)，高雄市(4397例)，桃園市(3467例)，台南市(3001例)，台北市(2652例)，彰化縣(2234例)，屏東縣(1377例)，雲林縣(1036例)，苗栗縣(889例)，新竹縣(868例)，嘉義縣(754例)，新竹市(735例)，南投縣(726例)，宜蘭縣(672例)，花蓮縣(602例)，嘉義市(459例)，台東縣(445例)，基隆市(379例)，澎湖縣(183例)，金門縣(158例)，連江縣(24例)。

至於79例境外移入個案，則分別自英國(4例)，美國(2例)，波蘭、西班牙、越南、泰國、印尼、韓國、法國、比利時、菲律賓、義大利、荷蘭、馬來西亞及德國(各1例)移入，另60例感染國家調查中，入境日介於今年6月12日至7月1日。

與此同時，國內今新增250例中症、83例重症個案，重症個案中96人死亡，介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、90例具慢性病史、61例未接種3劑疫苗。確診日介於今年5月2日至6月29日，死亡日期介於6月15日至6月29日。截至目前，國內共累計383萬7856例確診、6868人死亡。