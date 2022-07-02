這間廟是偶然的機會下發現的，初見時，只認為應該是普通的陰廟或是土地公廟，走進一瞧卻似乎不是如此。

民國七十二年立的匾上寫著「兵將官祠」，心中興起另一想法：「應該是豪華版的五營兵將吧！」。

廟中有四尊神像，虎邊為福德正神造型。中尊為中國古代武將造型。虎邊神尊可就玄了，竟戴著綠色大盤帽。下方則有虎爺神像。

看來這應該是一間陰廟，它有著單殿單門硬山頂的造型，符合陰廟的規制，大盤帽神像又頗似犧牲的軍人，但是這樣的造型想必被祭祀者有一段不尋常的故事吧！

走出廟宇，看見附近一位傢俱行老伯，向其詢問了一番，得到的答案是土地公廟，其所指應該是龍邊之神尊，又問綠色大盤帽是何神？老伯表示不知。

心想，店家也許只是在此作生意，恐非當地居民，遂走入附近巷弄尋找居民，正巧一對老夫婦在門口，看年紀應該有七十歲以上了，我上前打招呼，提出有關廟宇的疑問：

「哦！那是海軍大將。」老伯答。

「是日本人嗎？」我問道。

「對！那間廟是地主蓋的，光復以後蓋的，大約四五十年歷史。本來在那邊（指指巷口方向），後來才搬到橋下去的。」老伯說。

「為什麼要蓋這間廟，海軍大將是戰死的嗎？」我問道。

「我們不是土生土長的五股人，所以不清楚。」

回家後，查詢了網路資料，只找到一筆，說法是有幾名戰敗後沒撤離臺灣的日本兵，因為飢餓難忍偷摘蕃薯被居民打死，才設立了此廟。

總之，可確定的是死者是日本軍人，但究竟真相如何，只好等下回有空再到附近逛一逛啦。

作者為一介小角色

照片來源：作者提供。

●經授權刊載，原文出處：樂風的民藝筆記部落格。

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