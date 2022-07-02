台股1日恐慌性殺盤下挫482.65點，融資大減新台幣102.78億元，摜破2000億元水準，出現斷頭賣壓，集中市場融資維持率降到135.6%，個股融資維持率低於130%的檔數恐再增加。

6月30日台股下跌414.4點，失守萬五大關，集中市場融資維持率降到近1年新低的141.33%，維持率跌破斷頭標準130%的上市櫃個股多達165檔，較6月29日暴增47檔，7月1日融資維持率再破底。

貨櫃三雄1日持續貼息，長榮、陽明收盤下挫超過5%，萬海跌幅近7%，融資維持率都跌破130%，面臨融資斷頭窘境。

台股1日收在14343.08點，大跌482.65點，跌幅3.26%，成交值新台幣3000.98億元，加計盤後交易約3086.65億元，8大類股僅泥窯、食品類股上揚，機電類股跌4.04%最重。

台股連續4個交易日收黑，共跌1204.93點，4個交易日融資餘額減少131.83億元，光是1日就減肥102.78億元。（編輯：郭無患）1110702