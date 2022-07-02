基隆市警方專案小組在林嫌的檳榔攤及租屋處查扣開山刀、槍械等物品。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

有鑒於近來有數起青少年參與聚眾鬥毆的惡性事件，基隆市警察局少年警察隊展開「青春專案」，1日便查獲天道盟同心會幫派份子林姓嫌犯開設的據點，除經常容留青少年聚集逗留、滋事鬥毆外，還起出槍械、毒品，少年隊與第一分局及刑大偵二隊共組專案小組，擴大偵辦。

基隆市少年隊表示，由於近來有數起聚眾鬥毆事件，都與青少年的聚集滋事有關，經專案小組多日跟監、埋伏蒐證，鎖定與鬥毆事件相關林嫌的檳榔攤及租屋處，1日專案小組持基隆地檢署及基隆地院核發的搜索票執行查緝。

警方經搜索林嫌的檳榔攤及租屋處，起出並查扣了4把手槍、3把開山刀、一批鋼珠彈、2包海洛因共2.39公克、3組安非他命吸食器等證物，並將林嫌及海洛因毒品之藍姓等5名犯嫌及2名在場（關係人）少年帶回偵查。除查扣的手槍送鑑識單位鑑驗，有待進一步調查外，全案朝涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌移送基隆地檢署進一步偵辦。

少年隊透露，林嫌以檳榔攤為掩護，吸引多名青少年不定期逗留聚集，也與近來多起的滋事案相關，才引起警方的注意。再加上警方經過多日埋伏跟監，確認林嫌持有槍械及毒品，才會申請搜索票收網逮人。

警方為維護青少年暑期安全，將強力執行「青春專案」，有效防制及查緝青少年接觸新興毒品、擔任車手、參與賭博、性剝削、深夜留連不當場所。並呼籲父母多用心關懷子女，鼓勵從事正當休閒活動，慎選交友對象，不流連不當場所，以維護自身安全。