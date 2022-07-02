新北市長侯友宜今視察猴硐瑞三整煤廠，建築師徐裕健、大木匠師賴麒麟帶領他體驗日式木造榫接工法。（蔡雯如攝）

新北市長侯友宜今視察猴硐瑞三整煤廠，建築師徐裕健、大木匠師賴麒麟帶領他體驗日式木造榫接工法。（蔡雯如攝）

新北市猴硐瑞三整煤廠距今已有102年歷史，見證台灣20世紀中末期的煤礦產業發展。為了帶動三貂嶺、牡丹、猴硐的「雙百年核心三角」觀光發展，市府邀請建築師徐裕健、大木匠師賴麒麟等人以傳統工法，修復整煤廠的建築結構。新北市長侯友宜今也到場，向大師請益，體驗特殊的日式木造榫接，並宣布整煤廠將在9月對外開放，邀民眾一覽煤礦歷史。

觀旅局指出，瑞三整煤廠1990年停業後，經歷20多年的自然老化、外力因素，傾頹荒廢多年，為了不讓這處重要文史地點沒落，市府與文化部合作，歷經3年時間做文資審查與設計、修復工程，希望將「產煤裕國」四字連同礦業文史軌跡一同保存。

市府推地邀請曾獲「第11屆中華民國傑出建築師獎-規畫設計貢獻獎」的徐裕健，協助設計瑞三整煤廠工程，瑞三整煤廠1樓是鋼筋混凝土構造、2、3樓則採木構造，希望盡力復原舊時風貌，修復過程特別選用日據時代遺留的檜木、杉木等舊木材，採用日式木構古法榫接工法，將新舊木材結合。

由於猴硐天氣多雨潮濕，施工常遇陰雨，整煤廠日曬雨淋，不少結構早已鏽蝕、毀壞，又發現不少珍貴機具、重要文史遺跡，且吊裝、組裝材料又耗費不少心力，因此修復期間可謂困難重重。

侯友宜表示，瑞三整煤廠是青春山海線上重要的文史據點，也是北台灣礦業文化重要的一環，廠內也刻印著不少猴硐礦工們的感人故事，目前市府正著手規畫內部文史布展，預計9月開放民眾參觀，屆時整煤廠作業流程、在地礦工故事、遺跡文物等展出項目將結合科技聲光，帶給民眾更深入的文史體驗。

侯友宜說，市府未來將以「越在地越國際」的理念，將猴硐打造成充滿故事的聚落，打造國際煤礦文化園區，為地方觀光注入新氣象。