伍彩集團創辦人林義豐日前與台北市長柯文哲密會引發關注，他1日在臉書粉絲頁預告16日要辦「強勢回歸趴」，被解讀是再選台南市長的起手勢。他本人則未鬆口，強調7月底前會決定是否參選。發文引來台南市長黃偉哲按讚，林義豐留言直接向黃偉哲喊話「你要來嗎？」。

林義豐2018年參選台南市長打響「虧雞福來爹」名號，最後拿下8萬4000多張票，以第4高票落選，2019年再選台南市第5選區立委，僅獲1萬多票落選。他近日與柯文哲密會餐敘，引起外界「東山再起」的聯想。

「辣個男人回來啦!」他的團隊1日晚間在臉書粉絲頁以「強勢回歸趴」為名，再度預告16日將再辦音樂趴，並「跟我一起幹大事」，立刻被解讀將再選台南市長，連黃偉哲也來按讚。

林義豐對選台南市長未鬆口，稱尚未作最後決定，「7月底前會決定是否參選」，他提及與柯文哲理念相同，強調若要參選，會研究是否以台灣民眾黨參選。

再辦音樂趴，林義豐強調是看見台南市年輕人的無奈，覺得現在年輕人薪水低、房價漲，壓力太大，所以透過辦音樂趴，提供大家紓壓的管道。並預告團隊有意邀請大S老公具俊曄擔任音樂會來賓，但目前仍在洽談中。

林義豐的發文20個小時引來數千人按讚，並有700多次分享，不少人相約參加音樂趴，有網友好奇留言發問「要選市長嗎？」林義豐則直接在發文底下留言標註黃偉哲「啊你咩來某？」被網友稱讚「霸氣十足」。

台南市長第3勢力參戰，國民黨台南市長參選人謝龍介表示不會受影響，人民有參政權力，樂見林義豐參選，但強調會盡最大努力，結盟在野力量，才有辦法對抗怪獸執政的民進黨政府。