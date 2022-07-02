德微科技(3675)自結前5月每股盈餘為4.34元，受惠於客戶訂單穩定，德微6月合併營收為1.98億元，月增3%，再創單月歷史新高。

德微因近期股價波動劇烈，應主管機關要求公告獲利自結數，德微自結5月稅後盈餘為3900萬元，年增62.5%，單月每股盈餘為0.88元，累計4月及5月稅前盈餘為8500萬元，年增63.46%，稅後盈餘為8400萬元，年增75%，每股盈餘為1.9元；累計前5月稅後盈餘為1.92億元，每股盈餘為4.34元。

儘管今年上半年受通膨升息、大陸封城停工、烏俄戰爭導致能源問題等不利因素影響，全球景氣不明朗，德微6月合併營收為1.98億元，較上月成長3%，較去年同月成長12%，再創單月歷史新高；累計1到6月合併營收為11.07億元，年成長14%，亦是歷年同期新高。

德微今年車用電子將增加30%全自動化封裝生產線，並全面將4吋晶片轉換成5吋晶片，敦南車用電子封裝產線轉入德微後，預計今年下半年正式量產，今年MosFET及ESD產品的交貨量及自有Tier1的車用訂單與交貨量將大幅提升，SiC自動化封裝生產線預計明年量產出貨，藉由集團資源整合，架設IGBT/SiC MosFET之封裝產線亦預計明年啟動，並投入全新車用電子之特殊封裝生產線。

近期政府調漲電價，由於德微已自去年第3季開始陸續更新機台至高度自動化之設備，電力使用僅需原先機台之50%，因此電費調漲對德微公司之影響甚微。