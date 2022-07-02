女星米可白(趙亦瑄)個性活潑大方，以兒童台葡萄姐姐出道，獲得不少觀眾喜愛，近年來轉戰戲劇領域成就有目共睹，私下裡的她桃花運大開，今年4月時曾害羞認愛圈外男友，之後穿衣尺度就此大開，今(2)日她自信換上連身側邊挖空泳裝，大膽在布料上面挖出好幾個洞，一身雪白肌膚和弧線被擠出來。

一向給人俏皮可愛印象的米可白，近來開始挑戰大尺度服裝，今(2)她換上寶藍色的側邊挖空泳裝，可見照片中，在她泳裝前方開出深V，渾圓雙球超集中，順著布料剪裁，纖細腰身兩側各開1個洞，對鏡自拍反射出傲人S曲線，可惜這些養眼好照片，似乎只有愛犬黑寶欣賞辣照，男友沒第1時間欣賞到。

米可白穿上比基尼，超火辣露出完美曲線。(圖/米可白 FB)

對於這套吸睛泳裝，米可白透露，她是在36歲時所購買的，不過她本人卻不會游泳，「在泳池踩不到地就會尖叫⋯極度怕水，比起比基尼，我更喜歡若隱若現的美，美到一個爆炸，謝謝黑寶的愛戴，他很認真欣賞媽媽的泳裝」從畫面中可以看到，黑寶盯著媽媽米可白打轉，彷彿也在佩服米可白的挑衣眼光。

米可白愛犬黑寶第1個看見媽媽好身材，讓網友們都非常羨慕。(圖/米可白 FB)

網友看見米可白難得解放身材，也紛紛誇讚道：「要逼死誰」、「任誰也無法承受這迷人身材段」、「哇好辣辣的好身材」、「能近距離欣賞的只有黑寶」、「夏天到了，可以一起組團玩水」、「為什麼不是我女朋友啊」、「瘋掉啦超美的」、「穠纖合度的身材，很有料」貼文一經貼文，短短2小時便吸引破萬人點讚朝聖。