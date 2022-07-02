暑期開始，林口警分局為防制轄區特定營業場所發生聚眾滋擾事件，同時配合警察局「青春專案」，自6月30日起密集規劃擴大臨檢掃蕩勤務，針對轄內特定治安要點及噪音改管車出沒路段展開閉鎖式臨檢掃蕩與路檢稽查，全面肅清犯罪因子，以維護公共安全及社區安寧環境。

林口警分局為防制轄區特定營業場所發生聚眾滋擾事件，同時配合警察局「青春專案」，自6月30日起密集規劃擴大臨檢掃蕩勤務。(林口分局提供)

林口警分局表示因暑期開始，為讓莘莘學子能有更安全的治安環境，且有效維護轄區治安與交通，因此自6月30日起於深夜密集執行擴大臨檢掃蕩與路檢稽查勤務，期間共查獲通緝犯1人、告發交通違規3件、通報排氣管改裝噪音車14件，另尋獲2名失蹤人口及1名未成年深夜逗留KTV。

林口警分局為防制轄區特定營業場所發生聚眾滋擾事件，同時配合警察局「青春專案」，自6月30日起密集規劃擴大臨檢掃蕩勤務。(林口分局提供)

林口警分局長陳忠龍表示暑假期間青少年常常因為好奇、追求刺激，容易受到有心人士的誘惑，從事非法行為或聚眾危險駕車等情事，為此，林口警也透過縝密勤務規劃，以優勢警力，封鎖重要路口實施強悍路檢執法，擴大打擊效能，壓制不法氣燄，同時加強毒品查緝，保護青少年身心健康發展，也讓民眾有更優質的治安與交通環境。