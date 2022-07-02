暑期開始，林口警分局為防制轄區特定營業場所發生聚眾滋擾事件，同時配合警察局「青春專案」，自6月30日起密集規劃擴大臨檢掃蕩勤務，針對轄內特定治安要點及噪音改管車出沒路段展開閉鎖式臨檢掃蕩與路檢稽查，全面肅清犯罪因子，以維護公共安全及社區安寧環境。
林口警分局表示因暑期開始，為讓莘莘學子能有更安全的治安環境，且有效維護轄區治安與交通，因此自6月30日起於深夜密集執行擴大臨檢掃蕩與路檢稽查勤務，期間共查獲通緝犯1人、告發交通違規3件、通報排氣管改裝噪音車14件，另尋獲2名失蹤人口及1名未成年深夜逗留KTV。
林口警分局長陳忠龍表示暑假期間青少年常常因為好奇、追求刺激，容易受到有心人士的誘惑，從事非法行為或聚眾危險駕車等情事，為此，林口警也透過縝密勤務規劃，以優勢警力，封鎖重要路口實施強悍路檢執法，擴大打擊效能，壓制不法氣燄，同時加強毒品查緝，保護青少年身心健康發展，也讓民眾有更優質的治安與交通環境。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。