桃園2日新增3467例本土個案，相較昨日上升2％，衛生局長王文彥說，桃園除將於11日在26處社區接種站及13區衛生所疫苗門診提供Novavax疫苗接種服務，嬰幼兒莫德納疫苗也將在疫苗到貨後，入園和診所雙軌制並行施打。

王文彥說，桃園2日新增3467例本土個案，相較1日3399例，桃園疫情單日上升2％，其中65歲以上個案占7.87％、18歲以下個案占20.83％，迄今已累計44萬2517本土個案；而全國疫情下降2.66％，顯示疫情仍呈穩定收斂，整體趨勢持續往下。

王文彥說，目前Novavax疫苗已經抵台，可提供18歲以上民眾接種，並可與其他廠牌疫苗交替使用，桃園規畫11日於26處社區接種站及13區衛生所疫苗門診提供接種服務。

王文彥也提到，可接種6個月至5歲嬰幼兒的兒童莫德納疫苗，市府則規畫在疫苗到貨後，採入校（幼兒園）與入園（私托、公托及公共托育家園），以及常規疫苗合約院所門診（含衛生所總共151間）兩種方式併行。

王文彥說，桃園持續辦理各廠牌疫苗接種計畫，加強提高全年齡疫苗覆蓋率以及社會保護力，下周6日提供BNT與高端疫苗、8日與9日提供莫德納與高端疫苗，這3天不限年齡（BNT須滿12歲以上、莫德納18歲以上、高端20歲以上）與劑次，只要符合接種資格，都可以前往施打。

針對65歲以上長者，市府仍提供免費愛心計程車接送往返社區接種站，完成接種的長者亦可領取700元禮券、2劑快篩試劑及桃園好米1包。王文彥也提醒確診者，建議以確診日為基準起超過3個月，且符合接種間隔再行接種疫苗。

桃園市社區醫療採檢站的看診人數為64人、PCR採檢人數155人，統計自5月11日起，社區醫療採檢站累計看診人數為2萬5256人， PCR採檢人數則為10萬7425人。另桃園市居家照護目前在案數共2萬5903人，照護案件累計43萬8152人，已完成43萬2193人，累計完成率約98.6％，確診民眾可主動與醫師討論在黃金治療期內，服用抗病毒藥物。截至7月1日，本市專責ICU開設54床、收治38人、ICU空床數16床，專責病房806床，收治256人；收治比率31.8％，空床數550床，醫療能量相當充裕。

王文彥提醒，除了Covid-19疫情防治工作，夏天也是登革熱的好發季節，尤其最近天氣炎熱，常有午後雷陣雨，容易有積水孳生病媒蚊，民眾平時要落實「巡、倒、清、刷」，才能有效降低登革熱威脅，外出活動時也可以做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲，或於皮膚裸露處噴灑經政府機關核准之防蚊液，避免蚊蟲叮咬。另自境外返國14日內，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、關節肌肉疼痛及出疹等疑似症狀，請儘速就醫並主動告知TOCC（旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚）資訊。