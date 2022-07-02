惹錯人！醉男遭電梯誤夾竟猛毆老翁 結局反遭痛扁在地

台中市西屯區寧夏路一棟大樓，上月25日發生暴力衝突事件，25歲胡姓男子疑因搭電梯時不慎被門夾到，竟毆打、怒罵另名約80多歲老翁，最後胡男反遭老翁友同行人打趴。影片曝光後引發網友熱議，連畫面中出現的養生館招牌也在Google被洗版、留下5星評價，網友猛酸「五星奉上」、「老人友善環境」、「直接躺平，笑死我了」。

莫名被毆、卻突然爆紅的老翁身分為何？網路傳言他是本省的老黑道，但警方表示，老翁國台語都說得很溜，只有10年前有個小前科，其他身分都與一般80多歲的老人無異，應該只是一般人，沒有特殊身分；他家沒有住在西屯區，當天應該只是與朋友到大樓的店家喝酒消費。

該起事件發生的大樓平常並不起眼，據了解，該大樓內多是複合式經營的小酒吧、按摩店等，且都屬於小規模經營，過去也不常發生衝突事件。

這段影片是網友在臉書「記者爆料網」分享，內容為1名老翁在電梯內按下關門鍵後，電梯們不慎夾到1名男子，藍衣男子當場衝入電梯內朝老翁暴打、推人，並不斷開口怒罵嗆聲；接著另段畫面中，只見到老翁步出電梯，藍衣男又帶人擋住去路，拉住老翁衣領並推到牆邊，過程中1名黑衣男出面協調，2人竟一言不合大打出手。

藍衣男先是推了黑衣男一把，接著互相叫囂，一旁就衝出一票人朝藍衣男毆打，藍衣男被圍毆倒趴在地，遭猛踹頭部身體，衣服也被拉起，整個人倒地後失去意識，最後還遭狠狠賞耳光。

警方獲報後將雙方帶回警局釐清案情，並依違反社會秩序維護法偵辦；而影片曝光網友紛紛留言「難得沒讓人失望的結局，對於得理不饒人的年輕人，就是該讓他們體驗一下，以後才不會欺負弱小」、「也太療癒了吧」。