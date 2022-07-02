謎片導演圤智雨，曾替網紅鄧佳華執導《華根初上》而知名度大開，日前驚爆女優常做的事以「嗑藥」與「玩性愛趴」最讓人驚訝，接著嘲諷「台灣大部分女優就是這麼蠢又黑」，引發外界嘩然，日前PO文呼籲外界別輕易投資AV產業，接著點出6點業界不會說的秘密，再次引發熱議。

圤智雨表示礙於疫情肆虐，導致黑道跟酒店業投資AV都宣告失敗，背後主要有6大關鍵因素，他表示上述兩者想拍AV，但入場資金都準備不到百萬，反觀最低成本跟網站流量加起來，三個多月就能燒完百萬，推估至少要準備千萬，口袋才夠深，此外，他點出黑道投資都捨不得花宣傳費，以爲拍完上架即可，但不宣傳根本沒人知道要去哪花錢購買。

圤智雨呼籲外界別輕易投資AV產業，更點出6點業界不會說的秘密。(戲引子 圤智雨臉書)

圤智雨指出黑道跟酒店業投資AV時，都會強調旗下有很能S的小姐，但他強調拍AV不是私下S，加上給親友的觀感及未來會嫁人等因素都得算進去，導致最後都找不到人，此外，願意下海的不是思想偏差，就是積欠大筆債務，讓他感嘆這類型的人工作都不負責任，因此品質都不至於太好，加上一般女優基本要求的就是片商每月能保幾部片，但目前檯面不超過三家能做到，至於最嚴重的問題，莫過於盜版太過猖狂，基本上每部片都會外流，根本防不勝防，因此再三呼籲：「奉勸想投資AV的，請三思而行」。

對此，網友紛紛回應：「手機直接螢幕錄影就盜版成功，是要怎麼防盜版的維護，我還是看外國片好了」、「台灣的AV產業起步太晚了，加上民風過於保守」、「台灣和大陸的片商都在劇情裡各種業配贊助，最不能接受的是連身上的紋身貼紙也是業配」。