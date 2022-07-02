少子化浪潮來勢洶洶，教育部日前公布〈111至126學年度各教育階段學生數預測報告〉，推估在16學年間，大學一年級新生年均減少2900人或1.5％，大學學生總數則平均年減8700人或0.9％，將直接衝擊就業市場。

教育部統計處公布111至126學年度各教育階段學生數預測報告，104學年度以前，大學新生所對應的學生出生時期尚未受到少子化影響，但到了107學年度「龍年效應」過後，學生數持續減少，預計自114學年度，大一新生數將首度跌破20萬人，117學年度又逢虎年效應將降至17.7萬人的低點。

報告也提到，雖然119學年度有望因為龍年效應，學生人數止跌回升，但到了126學年度，大一新生數仍只剩17.7萬人，和100學年度相比學生數已衰退35.9％，預計未來16學年大一新生數平均年減2900人或1.5％。

另外，教育部亦預測未來大學畢業生數目，預計自113學年度，大學生畢業人數將首度跌破20萬人，至120學年度遇到虎年效應則會來到16.9萬低點，122、123學年度有望因為龍年效應回升至19萬人。但預計未來17個學年度間，大學畢業生平均每年減少1000人或0.5％。

若綜觀大學生學生總數，教育部統計，自110學年度起大學生人數已經跌破百萬人，未來16學年間，大學學生總數平均年減8700人或0.9％，預計自126學年度我國大專校院學生將減至84.7萬人。

由於少子化將直接衝擊就業市場，教育部指出，隨著職場專業需求快速變化，社會越來越重視終身學習、增進職場競爭力，政府推動「大學進修部四年制學士班彈性修業試辦方案」與「大學校院多元專長培力課程」等在職進修政策，也有助於大學擴展學生來源。