曾規畫卸任後赴美的新竹市長林智堅2日澄清是訪問學人、非移民，居隔中的國民黨桃園市長參選人張善政趁勢透露，曾有3度赴美機會，包括留美學成時、擔任Google亞洲硬體總監時、以及卸任行政院長後，但他因為骨子裡的基因都選擇留在台灣，他也笑言自己都當過閣揆，不會把桃園市長位置當跳板，絕對會把市長做好、做滿，做到任期的最後一天，諷刺意味濃。

張善政2日在臉書發表「確診日誌」，提到自己人生有3次選擇留在美國或台灣的機緣，第一次是留學美國學成時，他選擇回台灣是想把自己融入當時政治經濟正要起飛的台灣。第二次是擔任Google公司亞洲硬體總監，Google給員工很大的工作地點選擇彈性，他選擇以台灣當亞洲管理基地。第三次是卸任行政院長後，其兒子前往美國讀博士學程，他選擇堅守在台灣，是希望兒子明辨哪裡才是真正的家。「最後會留在台灣，是因為我骨子裡的基因！」

張善政說，卸任行政院長之後，在台灣當一個親近土地的農夫，務農的心境如同蟬蟲蟄伏在土裡，雖然不知道地上過了多少寒暑歲月，但總期待有破土而出，以最完美姿態展翅高飛的一天。他強調接受徵召，是自己的選擇，想多做點事，讓台灣可以更好，所以回到服務12年的桃園，想用開闊的視野及國際觀，努力打造桃園未來十年、甚至二十年的榮景。

張善政也提到，有朋友問他如果當選市長，會不會想找機會跳去更高的位子？他笑說自己都已經做過行政院長了，會嗎？允諾絕對會把市長做好、做滿，而且我會做到任期的最後一天。

「我如此斬釘截鐵，是因為人生是可以自己選擇的！」張善政相信每個人都有選擇的自由，每個人的選擇都值得尊重，也不要去批評他人。他只想專心把自己奉獻給桃園，感謝桃園對我的養育。他認為只有「心無旁騖」，才能成就一件完美的使命。