七股鹽山的鹽雕作品共有12件。（程炳璋攝）

北門井仔腳鹽田首次舉辦光雕展，打在鹽堆上的絢麗卡通雷射圖案相當吸睛。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

觀光局雲嘉南濱海國家風景區主辦11年的「2022一見雙雕藝術季」2日開展，今年用掉170噸鹽才完成12件鹽雕作品，另在北門區井仔腳鹽田首次嘗試夜間動雷射光雕展，將動態卡通打在鹽堆上，相當吸睛，開展前就有網友分享照片表示期待。

七股鹽山的鹽雕展連續舉辦11年，今年以「鹽宇宙」作為發想主題，聯名貼圖常勝軍好想兔、喔熊等卡通人物，作品增添年輕、活潑的元素，注入文創新風潮。

展館以「迷宮」樣式呈現，請來藝術家陳漢中等7位老師，花半個月製作出12件鹽雕品，作品搭配雲嘉南特色景點及在地生態，展期在7月2日至8月31日暑假期間，盼吸引親子遊客上門。

今年活動除了在七股鹽山辦鹽雕，另在北門區井仔腳瓦盤鹽田舉辦光雕展，趁著傍晚天色昏黃時，以3座雷射機將3D動態卡通投影在鹽堆上，每次光影展出時間3分鐘，與鹽田夕陽相互輝映，絢麗的色彩十分吸睛，已有不少網友分享試營運時的光雕照片熱烈討論，相約到鹽田看展。

雲嘉南濱海國家風景區副局長周廷彰表示，今年舉辦一箭雙鵰，民眾白天到七股鹽山看鹽雕，晚上到北門井仔腳鹽田看光雕，15日搭配國旅補助，一定能吸引民眾在暑假期間到台南觀光，看展兼吃濱海的虱目魚、海鮮等美食。

雲嘉南管理處表示，今年鹽雕展每日上午9時至下午6時在七股鹽山展出，井仔腳鹽田光雕「鹽田光影變幻」，每日下午6時30分至8時展出；每周5、6、日下午7時至8時另有「3D光雕秀」。