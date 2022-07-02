新竹市長林智堅聲稱「內部民調」發現民眾沒有覺得他落跑或空降，桃園市長參選人賴香伶2日表示，根據「求真民調公司」有近6成市民認為林應該做好做滿，要求林公布「內部民調」具體數字，應該說清楚、講明白，硬拗只會讓民眾更質疑「落跑市長」的誠信問題。

賴香伶說，新竹市長林智堅聲稱「內部民調」發現民眾沒有覺得他落跑或空降，但根據「求真民調公司」針對20歲以上桃園市民調查指出，有59.6％桃園市民認為林智堅應該做完新竹市長任期，再擔任其他政治職位，只有16.7％的桃園市民認為不應完成任期，她提出質疑後，林智堅仍未公布他所說的「內部民調不認為他是落跑或空降」的民調數據，認為林智堅應該說清楚、講明白，硬拗只會讓民眾更質疑落跑市長的誠信問題。

賴香伶表示，林智堅在接受媒體訪問時以「內部民調」指民眾沒有覺得他落跑或空降，卻遲遲不提出具體民調數字，她公布具體民調數字讓社會大眾知道桃園市民的民意真相，請林智堅不要以「內部民調」這種模稜兩可的說法，合理化自己主動辭去地方首長職位、背棄對選民承諾的問題，若確實有所本，請林智堅公布民調結果，否則林智堅會讓自己再度陷入「欠缺誠信」的風暴中。

賴香伶指出，根據求真民調於6月21至23日調查，桃園市民的看法很清楚，多數桃園市民認為林智堅應該做完新竹市長任期，再擔任其他政治職位，對於民進黨徵召林智堅的接受度，有46％的桃園市民不可以接受，只有33％可以接受，這都是非常具體的民調數字，請林智堅不要迴避「落跑市長」問題，就算有「內部民調」，也請公布「內部民調」結果。

賴香伶說，林智堅近日還聲稱被批為「落跑市長」是勳章，進廚房不要怕油煙、球來了就接，都在合理化自己「毀諾、寡信」，令人大開眼界。「勳章說」只是證明林智堅在意的從來就不是桃園的民意，在意的只是小英男孩的位置，這實際上只是在同溫層取暖，不會獲得社會大眾的認同。