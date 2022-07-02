楊紫瓊為「周師父」（左二）獻聲，收小小兵為徒弟。（UIP提供）

小小兵電影將在7岳萌翻全台。（UIP提供）

今年暑假，影史最賣座並風靡全球的動畫電影《小小兵2：格魯的崛起》，將於7月20日在台歡樂上映。傳奇演員楊紫瓊這回新加入小小兵配音宇宙，擔任一位退休的功夫大師「周師父」的聲音演出，在舊金山的唐人街開一間小小的針灸館，她能使出超威的功夫絕技，不但救了小小兵，也教小小兵功夫，好讓他們拯救格魯。

《小小兵2：格魯的崛起》準備好篇 - 7月20日歡樂登場（UIP提供）

楊紫瓊身手非凡，在為周師父配音時也從她演出高難度特技動作的經驗中汲取靈感，「對我來說，當我真的用身體演出動畫片中的戲份，比我只用聲音為這個角色配音來得更容易。所以我都會在錄音間動來動去，而且周師父在片中有很多激烈的打鬥動作戲份，所以我就會想像當觀眾看到這些戲份的時候會覺得這有多搞笑。」

楊紫瓊在與導演凱爾巴爾達一起塑造周師父這個角色的時候也玩得很開心，她認為參與一部動畫片的製作和演出一部真人電影的經驗真的很不一樣，因為塑造角色的過程就完全不同，為一部動畫片配音時，可以嘗試各種不同的發聲技巧、說話的抑揚頓挫和音色，也必須非常注意說話方式。「舉例來說，有時候你必須用胸腔發音說話，有時候則必須用喉音講話。所以嘗試用各種不同的發音技巧來變化我的聲音並且唸我的台詞真的很好玩。」

導演凱爾巴爾達說：「我們很興奮能請到楊紫瓊為周師父這個角色配音，不只是因為她是一名傳奇性的動作巨星，也是因為她擁有一把非常獨特又充滿魅力的聲音。」