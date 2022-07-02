當一段感情走到盡頭時，分手就是唯一的選擇，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座非常忠於自我，如果在感情中變得冷漠、不再主動，就是開始醞釀分手了。

▍雙子座

雙子座活潑外向，就算在陌生環境也容易和人打成一遍，社交能力十分驚人。這樣的雙子座骨子裡相當灑脫，只要對一個人有興趣，就會展現出熱情而瘋狂的一面，並且全心全意的獻殷勤。不過一旦雙子座變得冷漠、不再主動，多半是對對方失去了興趣，只是在找合適的時機提出分手。

▍巨蟹座

儘管巨蟹座個性相當被動，不過一旦確定了關係，巨蟹座就會全身心的投入戀愛之中，除了不斷噓寒問暖之外，也會時時刻刻想要和另一半膩在一起，即便情況不允許，巨蟹座也會盡可能的掌握對方的行蹤，畢竟他們越是在乎，就越容易患得患失。然而巨蟹座若一直得不到對方的反饋，時間久了他們也會失望，漸漸的不再主動，到最後因為寒心而轉身就走。

▍獅子座

獅子座面對心儀對象會毫不掩飾的表現自己的喜歡，陷入戀愛後更會不斷主動付出，不過一旦獅子座不再主動出擊，就代表另一半對他們的吸引力已經漸漸消失了，無論是已經疲於應付這段感情，或是被其他有趣的東西給吸引了注意力，獅子座就會毅然決然的提出分手。