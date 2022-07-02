仲琦(2419)6月營收創下單月歷史新高，累計上半年營收亦較去年同期增長6.3%，董事長黃文芳表示，仲琦在缺料問題逐漸緩解，以及新品帶動下，看好下半年能出貨暢旺，營運審慎樂觀。

仲琦6月合併營收13.7億元，較去年同期成長96%，累積上半年度合併營收54.8億元，較去年同期增加6.3%，單月合併營收創下歷史新高記錄。仲琦隨著整體策略布局發展與新產品導入，不僅上半年度整體營收相較去年同期呈現正成長，預期下半年度營收可望較去年提升。

仲琦科技董事長黃文芳表示，今年大環境對行動寬頻網路應用需求依然強勁，目前接單狀況良好；且Wi-Fi 6/6E滲透率持續提升，將進一步帶動換機潮並挹注營運動能。

由於區域佈局策略及供應鏈管理得宜，仲琦除了在原本的主力北美地區市場持續穩定成長，並開始導入Wi-Fi 6網路延伸器(Extender)產品，DOCSIS 3.1纜線路由器搭載Wi-Fi 6的新產品，也開始出貨歐洲市場，同時拉丁美洲和亞太區也持續開發新客戶並開始導入Wi-Fi 6等新產品，同時開始推廣光纖(PON)接取設備，擴大市場與產品的涵蓋廣度與深度。

黃文芳認為，仲琦在供應鏈及生產面，已針對缺料等相關問題提前規劃配套措施，預期在料況持續紓解及新產品陸續量產出貨的帶動下，今年下半年能出貨暢旺，對今年營運審慎樂觀。