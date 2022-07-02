針對高雄市長選戰，白派大老的前立法院長王金平（前排中）今（2）日早上邀集今早在路竹老家，邀集高雄市議會副議長陸淑美、高雄市農會理事長蕭漢俊（後排右三）及台灣螺絲公會理事長蔡圖晉（後排左二）等人開會討論輔選事宜。圖為今年3月王獲日本政府頒綬「旭日大綬章」。（柯宗緯翻攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩獲徵召後，藍營從黨中央到地方接連動起來，身為白派大老的前立法院長王金平今（2）日早上邀集子弟兵，集結農會、議會、工商界代表，召開晨會擬定選戰策略。王金平也希望柯志恩當務之急先成立競選總部發展組織，據了解柯志恩的總部有可能循「韓國瑜模式」，設立在高雄市黨部。

柯志恩被國民黨提名參選高雄市長後，上周也主動親自拜會前立法院長王金平，他強調，只要是國民黨中央徵召的人，一定全力支持，當時王也幫忙打電話尋求當地人士支援，讓她很感激。王金平表示，身為國民黨員，對於柯志恩選戰一定會輔選，盡力協助她。

王金平今早在路竹老家，邀集高雄市議會副議長陸淑美、高雄市農會理事長蕭漢俊及台灣螺絲公會理事長蔡圖晉等人開會討論輔選事宜。王金平認為，柯志恩必須先成立競選總部，有選戰組織後，才好安排拜會地方活動及議題處理，總之要與「小母雞們」（議員）好好團結合作，才能帶動地方支持。

王金平談到，過去在立法院曾與柯志恩共事過，肯定柯具備學者優質形象，且對於國際情勢、兩岸關係上具備高度，加上個性很真誠坦率，這些人格特質都符合鄉親期待。

王金平曾扮演韓流推手，但他謙稱，「韓國瑜我也沒幫到什麼忙」，如今他沒有一官半職，但身為國民黨忠貞黨員，從北到南的選務都會出力，而且韓國瑜與柯志恩兩人的特質各有不同外，選舉局勢狀況也有所不同，因此還是靠候選人自身努力。

蕭漢俊表示，今早並非正式開會，只是彼此聊天，談論的議題相當廣，其中也提到高雄市長選舉，但並無太多著墨。他肯定柯志恩很優秀，口才及學經歷佳，能力也很強，高雄有這樣的人才都要歡迎。

針對日前有媒體提到未來有望重演「三山造勢」，蕭漢俊說，這是媒體自己揣測，目前沒討論到這麼遠，目前先建議柯委員成立競選團隊，才能選系統出去進入選戰打法。蔡圖晉則態度低調說，商人不宜介入選舉太多，不願多做評論。

據悉，柯志恩下周將正式遷戶籍到高雄，而未來計畫將在國民黨高雄市黨部成立競選總部，落腳處安定後，競選團隊也將逐一成形，除有王金平所屬白派外，也有前韓市府團隊人馬助陣，另也正尋覓適合的發言人團。