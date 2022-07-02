青春專案開跑，蘆竹警強力擴檢防制少年涉及不法。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

青春專案開跑，蘆竹警強力擴檢防制少年涉及不法。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

青春專案開跑，蘆竹警強力擴檢防制少年涉及不法。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

青春專案開跑，蘆竹警強力擴檢防制少年涉及不法。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

青春專案開跑，蘆竹警強力擴檢防制少年涉及不法。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

青春專案開跑，蘆竹警強力擴檢防制少年涉及不法。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

暑假開始，青春專案正式啟動，蘆竹警分局為確保青少年有安全空間，預防加害偏差行為，起跑日強力執行擴大臨檢勤務，查獲1名竊盜通緝犯，蘆竹分局提醒民眾，毒品態樣新、你我要小心，珍惜生命、請拒絕毒品誘惑。

蘆竹警分局於青春專案開跑首日，結合市警局少年警察隊及桃園市府各局處組成聯合稽查小組，針對KTV、汽車旅館以及網咖等轄內列管治安要點處所，以擴大臨檢方式執行，加強查緝，淨化轄區治安，遏止不法行為發生，同時呼籲店家如發現青少年有逗留、偏差行為等態樣，要立即通報警方到場處置，警方也在網咖店內查獲竊盜通緝犯1名。

蘆竹警分局長陳清華表示，為注重青少年正向發展，於青春專案期間將持續針對「防制新興毒品」、「防制參與詐欺集團及擔任車手」、「防制遭色情行業利用或私密影像遭拍攝及散布」、「防制參與賭博」及「防制深夜留連不當場所」等指標，投注大量宣導及消弭犯罪量能，建立青少年犯罪預防的觀念。

陳清華提醒各位家長關心小孩生活言行，因為新興毒品無孔不入，遠離網路賭博，注意避免遭受性剝削，保護自身安全。蘆竹分局再次提醒民眾，毒品態樣新、你我要小心，珍惜生命、請拒絕毒品誘惑。