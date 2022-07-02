近期防疫保單爭議不斷，北市截至2日已接獲158件申訴案，法務局表示，北市府已啟動專案辦理，由專責窗口於收案後移金管會處理，或依消費者申請第二次申訴由消保官安排協商，為消費者爭取合法權益。

北市府統計今年以來，受理防疫保單申訴案件共158件，其中3件是第二次申訴案件，申訴事由以「已通知續保但因業者問題致保單未能續約」50件、「因重複投保而遭拒保」不能續保42件占最多。

法務局表示，依金管會保險局說明，各大產險業者已在6月30日將200多萬張在途防疫險保單核保完畢，近期將陸續出單或回覆消費者不承保理由。

法務局指出，金管會已針對防疫保單提出5大核保、理賠原則，包括核保完成保險公司需負責、保戶自選3＋4有隔離處分且有隔離事實仍應理賠、產險公司已寄發續保通知書給保戶並已收取保費，保險契約即為成立等，已由金管會發布新聞稿及擬定相關原則。

北市主任消保官楊麗萍強調，對防疫保單契約條款若有爭議，依消費者保護法第11條、金融消費者保護法第7條及保險法54條等規定，契約條款如有疑義時，應為有利於消費者的解釋為原則，且不能有差別待遇，才符合誠信、公平待客原則。

楊麗萍呼籲，基於保護消費者立場，各產險業者針對已依消保法、金保法規定提出申訴的消費爭議案件，應遵守主管機關發布的原則及法定處理期限與程序，儘速妥處。

法務局補充，法務局消保網設置「防疫保單爭議專區」(https：／／ dlacp.gov.taipei)，提供評議中心製作的防疫保單問答集(Q＆A)、金管會防疫保單資訊等，會持續更新申訴件數與處理情形，此外，消費者如有任何消費爭議，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812，將提供消費諮詢及協助申訴。