櫻田日和在《出租女友》中成為男主角大西流星的女友之一。（KKTV提供）

週末追劇不寂寞，KKTV 夏季日劇持續新上架，藤岡靛、岸井雪乃、中山裕介攜手破案的《潘朵拉的果實—科學犯罪搜查檔案—》，第二季無縫接軌於每週六上架，總銷售突破千萬冊的超人氣漫改劇《出租女友》則是每週一凌晨與日本同步更新。

改編自中村啓氏人氣小說的《潘朵拉的果實—科學犯罪搜查檔案—》，動用3位編劇撰寫劇本，從人工智慧機器人殺人、會動的遺體、鬧鬼事件、長生不老等「案件」，看藤岡靛、岸井雪乃、中山裕介如何用「科學」的角度來找尋真相。完成第一季拍攝後，藤岡靛表示這是部要場面有場面、要動作有動作的精彩作品，至於第二季的看點，則要大家繼續鎖定 KKTV，他演唱的主題曲〈Apple〉（Pandora Ver.）已在KKBOX上架。

不只劇中的菁英刑警角色受到關注，因超夯動畫《SPYxFAMILY》被網友選為最適合飾演真人版「黃昏」之一的藤岡靛，私下形象也跟特務形象有些關聯，他日前參加綜藝節目時透露自己興趣是「劍術」，以前住在國外時，有時會帶著3把劍搭機，雖然已經先給航空公司確認過，但過海關時總是有很高機率被攔查，最高紀錄曾有15個航警圍上來關切，如此經驗讓他哭笑不得。

另外，總銷售突破千萬冊的超人氣漫改劇《出租女友》，由傑尼斯人氣團體「浪花男子」大西流星飾演廢柴大學生，因初戀不順遂而開啟「出租女友」人生，周旋於櫻田日和、秋田汐梨、工藤美櫻、澤口愛華等多位女性角色之間，上演令人好奇的多角戀。大西流星笑說拍攝期間常常碰到下雨，幾度懷疑自己是雨男，所幸最後都順利拍攝完成，也強調這個角色對他來說是個挑戰。