年底台北市長選戰藍綠白爭霸，民進黨「捧黃抑蔣」策略失算，國民黨台北市長參選人蔣萬安揶揄「養老鼠咬布袋」，台北市副市長黃珊珊今炮轟藍綠一直算票，更嗆「選民是人不是票」。蔣萬安回應，選舉過程本來就不應該有太多政治考量與選票算計。

蔣萬安說，對他來說，就是確立目標，一步一腳印爭取民眾認同，讓他成為所有市民心中最好的選擇。

前台北市長郝龍斌直言，台北市長柯文哲施政成為將成為黃珊珊包袱，蔣萬安說，副市長本來也就是市政府的一員，台北市政也都是一體，大家共同對台北市政的成效來負責也是應該的。

至於郝批評，蔣萬安市政不如黃珊珊，蔣萬安強調，他與郝一直都有保持暢通溝通管道，郝後來也提到本意不是如此，未來在這部分，會提出具體、有感、符合市民需求的政見，大家都會滿意。

由於黃珊珊預計8月底、9月初請辭，遭質疑占用行政資源，蔣重申，民眾心中都有一把尺，民眾真正關心的是，希望維持行政中立，不應該用任何行政資源，替任何特定候選人助選。

北市議員徐巧芯直指，衛福部長陳時中流失的票，30到39歲族群往黃珊珊那跑。蔣萬安僅說，最近愈來愈熱，不只天氣，民眾熱情都讓他感受有熱度，接下來，持續一步一腳印，到基層互動、傾聽，會提出符合民眾需求的政見，積極爭取市民朋友支持。

此外，傳出民進黨中央選對會卻遲遲未拍板人選，不是在等衛福部長陳時中，而是在等前總統陳建仁，蔡英文總統仍在做最後努力，勸進陳建仁參選。蔣萬安表示，民進黨在等誰，是他們盤算，但台北市民在等的，是更好的台北。